نائب سابق يقترح خلق منطقة امنة في العراق ويحذر من منطقة امنة على الحدود التركية

2019/08/12 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- بغداد

اقترح النائب السابق محما خليل علي آغا، بخلق منطقة امنة في العراق، لتشجيع الايزيديين بالعودة الى مناطقهم، ولتبعث في نفوسهم الثقة".

لكن علي آغا

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