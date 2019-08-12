جولدمان ساكس: تزايد المخاوف أن تؤدي الحرب التجارية بين الصين وأمريكا إلى ركود

2019/08/12 | 09:47

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قال بنك جولدمان ساكس يوم الأحد إن المخاوف تتزايد من أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى ركود وإن البنك لم يعد يتوقع

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