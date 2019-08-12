2019/08/12 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبراء من خطورة انخفاض مستوى مياه البحر الميت، إلى 34 مترا، دون مستوى سطح البحر، مسجلًا بذلك أدنى مستوياته في التاريخ، وهو ما قد يشكل خطراً على وجوده ومحيطه.وكانت مساحات رملية واسعة على شاطئ البحر تغمرها المياه في السابق، لكنها الآن أصبحت جافة.والمطاعم التي كانت تطل على البحر مباشرة، أصبحت بعيدة عنه وخلت من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحر الميت يبلغ أدنى مستوى في التاريخ ويدخل مرحلة الوداع وكالة صدى الاعلام للانباء.

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