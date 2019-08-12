الحكيم: نواصل الجهود لتشكيل جبهة المعارضة وحكومة الظل

2019/08/12 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، الاثنين، مواصلة الجهود لتشكيل جبهة المعارضة بالتعاون مع القوى السياسية والشعبية، لافتا إلى أن من مخرجات هذه الجبهة ستكون حكومة الظل.وقال الحكيم خلال خطبة صلاة العيد وتابعتها /المعلومة/، إنه “قبل خمسة أشهر من الان كنا قد وعدنا شعبنا بأننا سنكون معه حيثما كان وان دعمنا للحكومة […]

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