الحرائق تلتهم أشهر الجزر السياحية في العالم

2019/08/12 | 10:12

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ألتهمت النيران حوالى ألف هكتار من المساحات الخضراء في كناريا الكبرى، الجزيرة السياحية الواقعة في أرخب...

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