2019/08/12 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الشيخ حسام البيجاوي بيت الشيخ جِبيل صامبا وهو ممن عكف على تعليم وتحفيظ القرآن الكريم للصغار رغم الإمكانيات البسيطة التي يملكها .حيث تحدث الشيخ البيجاوي خلال اللقاء عن فضل المرأة، وقال: ” إن الله خلقها من نفس الرجل، وإنها ريحانة وينبغي على الرجل الاعتناء بها” .و بين البيجاوي أن تحفيظ القرآن وتعليمه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سماحة المرجع اليعقوبي يؤكد على استنطاق القرآن الكريم وبيان القواعد القرآنية والدروس لتكون منهجاً نحصن بها مجتمعنا كقاعدة السلام والتعايش السلمي النعيم نيوز.

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