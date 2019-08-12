2019/08/12 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، تحية مهيبة اثناء الاستعراض العسكري الملكي الذي حل فيه كضيف شرف في ادنبرة.وذكر بيان لوزارة الدفاع وتلقته وكالة صدى، ان “رئيس أركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي وصل، الى المملكة المتحدة ليحل ضيف شرف في الاستعراض العسكري الملكي الذي تقيمه القوات المسلحة البريطانية بمشاركة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحية مهيبة لرئيس اركان الجيش العراقي خلال الاستعراض العسكري الملكي في استكلندا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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