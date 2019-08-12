2019/08/12 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد تنظيم داعش بتكثيف هجماته على التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها الأكراد في سوريا، وذلك في شريط فيديو بثّته احدى قنواته على تطبيق “تلغرام”، هو الثاني منذ هزيمته ميدانياً في آذارالماضي.وفي شريط فيديو نشره امس الأحد ، خاطب التنظيم انصاره في الرقة ودمشق وادلب وحلب، قائلاً إن “المعركة بيننا وبينهم قد اوقد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يحث انصاره على تكثيف الهجمات على التحالف الدولي وحلفائه الاكراد في سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يحث انصاره على تكثيف الهجمات على التحالف الدولي وحلفائه الاكراد في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).