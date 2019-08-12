نجم المنتخب الوطني: نطمح لإسعاد الجماهير بتحقيق اللقب الآسيوي

2019/08/12 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عبر حسين علي، لاعب منتخب العراق وهداف بطولة اتحاد غرب آسيا، عن سعادته لقيادة منتخب بلاده، إلى نهائي البطولة لمواجهة المنتخب البحريني.

وقال حسين علي، في تصريحاته عقب اللقاء "الأهم تحقق من خلال مباراة اليوم أمام اليمن وضمان بلوغ النهائي، ونطمح لتحقيق اللقب كي نهديه للجماهير التي تواجدت بكثافة في ملعب المباراة".وأشار إلى أن أداء منتخب العراق، كان مميزًا خصوصًا في الشوط الأول، وأحرزنا هدفين منحانا الثقة.وأكد علي، أنه لا يفكر بلقب الهداف بقدر ما يفكر في المساهمة مع زملائه لتحقيق اللقب، خاصة أن البطولة في الأراضي العراقية.يذكر أن حسين علي سجل الهدف الثاني في مواجهة اليمن، اليوم الأحد، من ركلة الجزاء.انتهى

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