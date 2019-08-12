صورة جديدة لـ{حجي حمزة}

2019/08/12 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تؤكد اعتقال المدعو حمزة الشمري "حجي حمزة" وذلك بعد انتشار مقطع فيديو قديم على انه للحظة الافراج عنه.

ونشرت بعض المواقع احدث صورة لـ"حجي حمزة الشمري" الذي اعتقله الحشد الشعبي بعد اتهامه بامتلاك صالات قمار ونوادي دعارة وروليت والمتاجرة بالمخدرات.وكانت مديرية أمن الحشد الشعبي، أعلنت قبل أسبوع تنفيذ أكبر حملة لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار، حيث أشارات إلى أنها اعتقلت 25 شخصا يدعون انتماءهم للحشد.وقالت المديرية في بيان، انه "بتوجيه من رئيس الوزراء لرئاسة هيئة الحشد الشعبي، نفذت مديرية أمن الحشد الشعبي الحملة الأكبر في تاريخ العراق لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء، وأسفرت عن إلقاء القبض على المدعو حجي حمزة الشمري زعيم المافيا الأكبر في العراق والمسيطرة على جميع اماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات".انتهى

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