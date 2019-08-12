مدرب المنتخب الوطني: حققنا فوزاً مستحقاً على اليمن واتحفظ على اداء الشوط الثاني

2019/08/12 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، ان فريقه حقق فوزاً مستحقاً على نظيره اليمني في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لبطولة غرب آسيا، فيما اكد انه يتحفظ على اداء الشوط الثاني لاسود الرافدين.وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة، إن “فوز المنتخب الوطني، كان مستحقاً ولعبنا بمستوى جيد خصوصاً في الشوط الاول […]

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