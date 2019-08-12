اللاعب حسين علي:نطمح لإسعاد الجماهير بتحقيق اللقب الآسيوي

2019/08/12 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر حسين علي، لاعب منتخب العراق وهداف بطولة اتحاد غرب آسيا، عن سعادته لقيادة منتخب بلاده، إلى نهائي البطولة لمواجهة المنتخب البحريني.وقال حسين علي، في تصريحاته عقب اللقاء “الأهم تحقق من خلال مباراة اليوم أمام اليمن وضمان بلوغ النهائي، ونطمح لتحقيق اللقب كي نهديه للجماهير التي تواجدت بكثافة في ملعب المباراة”.وأشار إلى أن أداء منتخب العراق، كان مميزًا خصوصًا

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