الخزعلي يدعو إلى التغيير للنظام الرئاسي

2019/08/12 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس دعا الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين، إلى إجراء تعديلات دستورية وتغيير النظام السياسي في العراق، معتبراً عدم الاتفاق على تشخيص الخلل وطريقة العلاج “مشكلة حقيقية”.وقال الخزعلي في خطبة صلاة العيد في النجف وتابعتها خطوة برس إن “المشكلة الحقيقية التي تجعل وضع البلد مربكاً هو عدم الاتفاق على

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