نائب سابق: المحاصصة الحالية ستخلق معارضين للحكومة وقد تؤدي الى سقوطها

2019/08/12 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى النائب السابق جاسم محمد جعفر، الاثنين، ان المحاصصة وصلت الى اضيق نقطة وقد تخلق كتلا معارضة للحكومة، لافتاً الى نهاية العام الجاري سيتحدد مصير الحكومة بالبقاء في السلطة من عدمه.وقال جعفر في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحكومة الحالية وقعت في فكي كماشة بين ارضاء الكتلتين الكبيرتين في البلد وبين ارضاء الكتل السياسية […]

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