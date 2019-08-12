كاتانيش: كنت اتمنى عدم مواجهة البحرين

2019/08/12 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / خطوة برس علق مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، على المباراة النهائية لبطولة “آسياسيل” لاتحاد غرب آسيا والتي ستجمع بين اسود الرافدين والبحرين على ملعب كربلاء الدولي يوم الاربعاء المقبل.ونجح المنتخب الوطني في تصدر مجموعته والتأهل للنهائي، بعدما تغلب على اليمن 2-1، امس الاحد، في الجولة الاخيرة من دور المجموعات.وقال كاتانيتش في

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