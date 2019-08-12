2019/08/12 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار مدير مكتب سماحة المرجع اليعقوبي(دام ظله) في مشهد المقدسة فضيلة الشيخ عمار الهلالي المخيم الصيفي لطلبة حوزة الثقلين في قرية أزغد .حيث اطلع على أحوال الطلبة هناك وفوائد معايشة الطلبة , واندماجهم في المجتمع لزيادة قابلياتهم التدريبية استعداداً لمستقبلهم التبليغي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الشيخ الهلالي يزور مخيم طلبة حوزة الثقلين الصيفي في أزغد النعيم نيوز.

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