بالوثائق.. تغيير مدير استخبارات ومكافحة الارهاب في صلاح الدين

2019/08/12 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت وزارة الداخلية أمراً بتغيير مدير استخبارات ومكافحة الارهاب في محافظة صلاح الدين.

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