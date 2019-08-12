شرطة ديالى تعفو عن جميع منتسبيها المعاقبين بعقوبات انضباطية بمناسبة العيد

2019/08/12 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال مصدر صحفي ، ان " قائد شرطة ديالى اللواء فيصل خلال ندائه عبر جهاز السيطرة المركزية أمر بالعفو عن جميع المنتسبين المعاقبين بعقوبات انضباطية بمناسبة عيد الاضحى المبارك"، متمنيا بان " لاتكرر اخطاء او الاهمال في واجباتهم".

واضاف، ان "اللواء فيصل العبادي قدم تهاني العيد لجميع منتسبي القيادة، داعيا الله ان "يحفظ العراق واهله عامة ومحافظة ديالى خاصة داعين الله عزوجل ان يعم الامن والامان".

انتهى .



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