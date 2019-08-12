برشلونة يقترب من حسم صفقة نيمار

2019/08/12 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وسائل إعلام محلية، أن المفاوضات بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني تقترب من الحسم حول النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في الوقت الذي قبل فيه النادي الفرنسي فكرة دخول لاعب آخر ضمن الصفقة.وذكرت قناة آر إم سي سبورت الفرنسية، انه “من المنتظر أن يكون اللاعب الذي سيدخل ضمن صفقة عودة […]

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