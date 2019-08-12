صحيفة: اقطاب البناء تضغط على عبد المهدي لاستعادة المطلوبين من الاردن

2019/08/12 | 11:16

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بغداد:سومر نيوز

كشفت صحيفة العربي الجديد، الاثنين، عن وجود ضغوط من اقطاب تحالف البناء بشأن ربط الملف التجاري الاردن وال...

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