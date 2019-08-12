الكاظمي يحذر من حرب ناعمة تستهدف الشباب ومحاولات عودة “داعش”

2019/08/12 | 11:16

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بغداد :سومر نيوز

حذر خطيب صلاة العيد في كربلاء المقدسة الشيخ حبيب الكاظمي، الاثنين، من الحرب الناعمة التي باتت تستهدف ا...

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