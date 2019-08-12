هزة ارضية بقوة 3.8 تضرب مناطق في السليمانية

2019/08/12 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ضربت هزة ارضية صباح اليوم الاثنين، قضاءي سيد صادق و شهرزور بمحافظة السليمانية في اقليم كردستان.

وسجلت المراصد الزلزالية في الاقليم هزة ارضية حدثت في الساعة 7:50 بالتوقيت المحلي صباح اليوم القضاءين المذكورين.

وبلغت قوة الهزة (3.8) على مقياس رختر، وقد استشعر السكان قوتها في قضاء شهرزور والمناطق المحيطة به.

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