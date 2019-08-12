2019/08/12 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني المعارض السيد عمار الحكيم، أن تياره لن يتراجع عن خيار المعارضة إلا بتغيير المعادلة سياسيا او شعبيا عبر الوسائل الديمقراطية.

وأوضح السيد الحكيم خلال خطبة عيد الأضحى المبارك، أن المواجهة بدأت بالحرب الالكترونية، وبالتسقيط السياسي المستمر، متهما جهات لم يسمها بالسعي لإبقاء العراق ضعيفا تابعا غارقا في الفوضى والفساد والمحاصصة.

وبين السيد الحكيم، أن معارضة تياره ستبقى ملتزمة بمنهجها الدستوري والأخلاقي وتمارس دورها المعارض بنية الإصلاح، وبعين الانصاف، وتنتقد الأخطاء، وتتجنب استهداف الشخوص، وتبتعد عن ممارسة الابتزاز في استجواب الوزراء، او خطواتها التقويمية الأخرى.

وطالب القوى الداعمة والمتنفذة في الحكومة ووزاراتها بالتحلي بالشجاعة والصراحة، والالتزام بتبني خيار الموالاة للحكومة ليتحقق بذلك فرز المساحات بشكل واضح، ويتعرف الشعب على قوى الموالاة التي تتحمل مسؤولية الإنجاز والإخفاق في الأداء الحكومي، ليكافئها او يحاسبها، وإنهاء ظاهرة القوى السياسية التي تشارك في الحكومة وتعارضها في نفس الوقت.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحكيم: لن نتراجع عن المعارضة إلا بتغيير المعادلة سياسيا أو شعبيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحكيم: لن نتراجع عن المعارضة إلا بتغيير المعادلة سياسيا أو شعبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).