السيد الحكيم يدعو الى ثورة تعليمية في العراق

2019/08/12 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، أن الكثير من حالات الرسوب أو التهرب الدراسي لا تنبع من قلة الذكاء أو اللامبالاة أو قلة التزام الطلاب، دا...

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