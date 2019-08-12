أسبوع حاسم لحكومة إيطاليا المهددة بالسقوط

2019/08/12 | 11:20

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تبدأ إيطاليا الإثنين أسبوعا حاسما لمستقبل حكومة جيوسيبي كونتي المهددة بالسقوط منذ أن خرج زعيم "الرابطة" (يمين متطرف) ماتيو سالفيني الخميس من تحالفه مع شريكه

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