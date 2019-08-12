سفير العراق في السعودية لـ

2019/08/12 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- بغداد

اكد سفير العراق في السعودية قحطان الجنابي، ان هناك سعي عراقي لرفع اعداد الحجاج العراقيين في المواسم المقبلة.

وقال الجنابي لـ "العهد نيوز"، اليوم

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