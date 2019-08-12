علماء يطورون مادة جديدة يمكنها عكس الضوء ليلا

2019/08/12 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طور مجموعة من الباحثين مادة جديدة يمكنها عكس الضوء بشكل مثير للاهتمام، وذلك لإنشاء علامات طريق يمكنها السطوعوتغير لونها ليلاً.ونقلاً عن موقع Phys الأمريكي، يقول الباحثين إن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في لفت الانتباه إلى معلومات المرور المهمة عندما تكون الطرق مظلمة وهو ما يعتبر أمرا مفيدا لكل من السائقين والمشاة.وبحسب التقرير […]

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