قيس الخزعلي : الحل الافضل للعراق في تغيير النظام البرلماني الى نظام آخر

2019/08/12 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي انه :” لن يكون هناك حل جذري في العراق دون معالجة القوانين والانظمة واجراء التعديلات الدستورية “، مبينا :” ان الحل الافضل للبلاد هو ان يتم تغيير النظام البرلماني الى نظام آخر” وقال الخزعلي في خطبة صلاة عيد الاضحى المبارك:” ان النظام الرئاسي او شبه الرئاسي […]

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