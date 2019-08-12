نائب: لاتوجد نية حقيقية لاستغلال الاهوار كمناطق سياحية

2019/08/12 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين النائب عن محافظة ميسان مضر خزعل الازيرجاوي، الاثنين، ان الاهوار تمثل فرصة استثمارية اقتصادية مهمة للعراق في حال استغلالها بالشكل الصحيح، مؤكداً انه لاتوجد نية حقيقية للسلطة التنفيذية لجعل الاهوار مناطق جاذبة للسياح سواء من العراق او الدول الاخرى.وقال الازيرجاوي في تصريح لـ /المعلومة/: “لايوجد اي توجه حقيقي لانعاش الاهوار وجعلها مناطق […]

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