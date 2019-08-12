2019/08/12 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /خطوة برس ذكرت وسائل إعلام مصرية أن المحامي المصري، سمير صبري، سیتقدم ببلاغ للنائب العام، ضد مسؤولي حفل تنظیم الفنانة العالمیة جينيفر لوبيز، الذي أقيم، يوم الجمعة، في مدينة العلمین الجديدة.وأضاف صبري في تصريح لـ “القاهرة 24” أن الفنانة جينيفر لوبيز، ظهرت بملابس شفافة وعارية، ما أثار الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلاغ للنائب العام في مصر بسبب ملابس جينيفر لوبيز وكالة خطوة برس.

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