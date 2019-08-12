2019/08/12 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار سماحة السيد محمد الدنيناوي معاون مدير مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في مشهد المقدسة مجتمع المهديه الثقافي الرياضي .حيث ألقى سماحة السيد الدنيناوي محاضرة أخلاقية بأعضاء الموؤسسة بهذه المناسبة .كما وشكر أعضاء وإدارة المؤوسسة هذه الزيارة والتواصل من قبل مكتب سماحة المرجع اليعقوبي في مشهد المقدسة ودعمهم المتواصل للشباب.والجدير بذكره …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إدارة مجتمع المهدية الثقافي الرياضي تشكر سماحة المرجع اليعقوبي لدعمه المتواصل للشباب النعيم نيوز.

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