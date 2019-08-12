الاتفاق التركي الأمريكي لإنشاء المنطقة الآمنة في سوريا قد يكون مجرد أمنيات

2019/08/12 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “الاتفاق التركي الأمريكي بشأن إنشاء منطقة آمنة في الأجزاء التي يسيطر عليها الأكراد شرقي الفرات في سوريا ربما يكون مجرد أمنيات”، هذه

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