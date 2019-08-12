بالأسماء .. قائد في البيشمركة يعلن انضمام دواعش لـ

2019/08/12 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مسؤول قوات البيشمركة في محور "قرتبه" اللواء مردان جاوشين يوم الاثنين ان عناصر من تنظيم داعش قد انضموا الى صفوف قوات "بدر"، و"عصائب اهل الحق" في الحشد الشعبي بقضاء كفري المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

وقال اللواء جاوشين اليوم، انه "وفق المعلومات المتوفرة لدينا فان عناصر خطيرة من داعش انخرطت في صفوف فصلين تابعين للحشد الشعبي في قضاء كفري"، مردفا بالقول ان "الفصيلين هما قوات (بدر)، وجماعة (عصائب اهل الحق)".

واوضح ان من ضمن الاسماء التي انضمت الى الفصلين كل من: منتصر الكروي، وسعد الكروي، واحمد طلال، وزياد مناف، واحمد يوسف، وانمار احمد يوسف، وحسن جدوم، وسيف الكوري، مشيرا الى ان هؤلاء العناصر يستهدفون القرى الكوردية في جلولاء والمناطق المحيطة بها.

من: Rudaw

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