العرداوي: اسقاط طائرة التجسس الاميركية اثبت غاية التواجد الاميركي داخل المدن

2019/08/12 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى الخبير الامني عباس العرداوي، الاثنين، ان وجود الطائرات الاميركية التجسسية وتحليقها في سماء المدن اثبت جيداً ماهية ذلك التواجد، وكشف ادعاء الحكومة بأن تلك القوات تتواجد من اجل التدريب والاستشارة.وقال العرداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك الكثير من الغرابة من تسيير طائرة اميركية في منطقة حساسة كالرضوانية ومحيط مطار بغداد، حيث […]

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