2019/08/12 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة ارضية، صباح اليوم الاثنين، مناطق عدة جنوب شرق مدينة السليمانية في اقليم كردستان.وذكر المرصد الزلزالي في إقليم كردستان، اليوم، انه سجل هزة ارضية جنوب شرق مدينة السليمانية، حدثت في الساعة 7:52 بالتوقيت المحلي صباح اليوم بلغت قوتها 3,8 درجات على مقياس ريختر، وقد استشعر السكان قوتها في قضاء شهرزور وفي المناطق المحيطة بمدينة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هزة ارضية تضرب عدة مناطق في السليمانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة ارضية تضرب عدة مناطق في السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة ارضية تضرب عدة مناطق في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).