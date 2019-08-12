2019/08/12 | 11:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي أدت لخفض في توقعات نمو الطلب العالمي على الخام.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يتراجع بسبب توقعات بانخفاض الطلب ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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