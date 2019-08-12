النفط يتراجع بسبب توقعات بانخفاض الطلب

2019/08/12 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي أدت لخفض في توقعات نمو الطلب العالمي على الخام.

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