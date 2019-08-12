في سابقة هي الأولى من نوعها .. مستشفى الامام زين العابدين (ع) يطلق خدمة المعاينة الالكترونية

2019/08/12 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة مستشفى الامام زين العابدين عليه السلام التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن اطلاق خدمة طبية الكترونية متطورة توفر على المواطنين الجهد والوقت والتكاليف.واضافت الادارة ان المسشتفى اطلق خدمة المعاينة الالكترونية للمرضى على مدار (16) ساعة متواصلة.

واوضحت الادارة ان بامكان اي شخص ارسال التقارير الطبية الى صفحة المستشفى على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) لعرضها على الطبيب المختص وتزويد المرسل بالاجابة، مبينة ان الصفحة تستقبل الاستفسارات والتقارير من الساعة (8) صباحاً وحتى الساعة (12) ليلاً.

واكدت بان بامكان اي شخص الاستفسار من خلال الاتصال على الارقام (07735025444- 07602345876)، او التواصل من خلال صفحة المستشفى في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: اضغط هنا

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