التايمز: بريطانيا ترفض عودة أطفال مسلحي داعش من حملة جنسيتها

2019/08/12 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة التايمز البريطانية، عن اتخاذ وزير الداخلية السابق ساجد جاويد، قرارا بمنع عودة أطفال المسلحين من أصحاب الجنسية البريطانية الى البلاد.

وأوضح تقرير للصحيفة البريطانية، حمل عنوان “أطفال تنظيم الدولة لن يعودوا للوطن”، أوضح ان أحد آخر القرارات، التي اتخذها جاويد قبل تركه الوزارة، وتوليه منصب وزير الخزانة الشهر الماضي، هو القرار الذي يقضي بعدم السماح لأطفال المسلحين من أعضاء تنظيم داعش، الذين يحملون الجنسية البريطانية، والذين يقارب عددهم التسعمئة، من العالقين في مناطق القتال، بالعودة إلى بريطانيا.

وأضاف التقرير ان من المرجح ان يواجه القرار الكثير من الاحتجاجات والتنديد من قبل الجماعات الحقوقية، وجماعات حقوق الأطفال، مبينا في الوقت ذاته ان وزير الداخلية السابق، كان مقتنعا بأن إرسال عسكريين أو مدنيين إلى شمال سوريا، في محاولة لإنقاذ هؤلاء الأطفال والقصر، سيكون أمرا خطيرا للغاية.

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