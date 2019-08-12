تعرف على طقس عيد الاضحى

2019/08/12 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارتوقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، ان يشهد طقس الأيام الأربعة المقبلة ارتفاعاً بدرجات الحرارة.

وذكرت الأنواء الجويه في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون مشمساً حاراً جداً في المنطقة الوسطى، ومشمساً حاراً في الشمال ومشمساً حاراً جداً في الجنوب"، مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى في العاصمة بغداد ستكون بمعدل 47 مْ، وفي محافظة البصرة 49 مْ".

وأضاف، ان "طقس يوم الأربعاء المقبل، سيكون مشمساً حاراً جداً في الوسط مع بعض القطع من الغيوم مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة عن اليوم السابق، ومشمساً حاراً مع بعض قطع من الغيوم في الشمال ومشمساً حاراً جداً ولا تغير في درجات الحرارة في الجنوب".

أما طقس الخميس وهو آخر آيام عيد الأضحى فيكون "مشمساً حاراً مع انخفاض بضع درجات للحرارة، ومشمساً في الشمال مع انخفاض قليل في درجات الحرارة، ومشمساً حاراً جداً في الجنوب ولا تغير في درجات الحرارة".

ولفت البيان الى ان "طقس الجمعة سيكون مشمساً في الوسط مع انخفاض قليل في درجات الحرارة ومشمساً في الشمال ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، ومشمساً حاراً جداً في الجنوب ولا تغير في درجات الحرارة".انتهى/س

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