سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد جنوب غرب السعودية

2019/08/12 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف سلاح الجو المسير للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في جنوب غرب السعودية .وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في تغريدة على تيلغرام “نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بعدد من طائرات (قاصف كي 2) استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط ومواقع عسكرية أخرى …

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