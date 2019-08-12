2019/08/12 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس تلقى رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ خالد العطية اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية برهم صالح تفقد فيه اوضاع الحجاج.وذكر المتحدث الرسمي باسم البعثة حسن فهد الكناني في تصريح، تلقت خطوة برس نسخة منه ان” رئيس الجمهورية اتصل، اليوم، بالشيخ العطية للاطمئنان على احوال الحجاج العراقيين والخدمات التي تقدم لهم في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يطمئن على أحوال الحجاج وكالة خطوة برس.

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