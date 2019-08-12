2019/08/12 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما انهى زيارته الى اربيل وكربلاء بنجاح، وصل وفد اللجنة الأمنية الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الى محافظة البصرة ضمن زيارته لتفقد الملاعب العراقية تمهيداً لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.وفد “فيفا” انهى خلال اليومين الماضيين، زيارته الى اربيل وكربلاء، حيث حضر امس الاول مباراة الاردن والبحرين في بطولة غرب آسيا، فيما تواجد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد الفيفا يصل البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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