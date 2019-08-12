2019/08/12 | 11:41

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الجامعة العربية تدين ..



وترفض محاولات تهويد الاقصى

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، قيام

جماعات من المستوطنين و"المتطرفين اليهود" باقتحام ساحة الحرم

القدسي في وقت صلاة العيد.

ونقل مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية عن أبو الغيط قوله، إن

الحدث الذي جرى تحت سمع وبصر قوات الاحتلال وبإيعاز منها، يعكس

سياسة صهيونية متواصلة تهدف إلى تطبيع الوجود اليهودي في الحرم

الشريف ، وتقليص الوجود الإسلامي حتى في الأيام المباركة التي تقام

فيها شعائر صلاة العيد.

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