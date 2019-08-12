نواب يلوحون بسحب الثقة عن عبد المهدي !

2019/08/12 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مجلس النواب أمجد العقابي ، عن وجود نية في البرلمان لسحب

الثقة عن حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال العقابي أن عبد المهدي قام بخرق القانون مرتين ، الأولى من

خلال التعديل على مشروع الموازنة لإضافة درجات خاصة ، والثانية

مداورته للمفتشين العمومين وتعيين جدد لأول مرة على هيئات ومؤسسات

حكومية رغما عن إرادة البرلمان.

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