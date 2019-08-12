رئيس مجلس ديالى لـ”المعلومة”: داعش لجأ إلى اسلوب اللصوصية ويجب تغيير استراتيجية الأمن

2019/08/12 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..دعا رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الاثنين، الى تغير ستراتيجية دعم الامن داخل المحافظة، مشيرا إلى أن تنظيم “ داعش” الاجرامي لجأ إلى اسلوب اللصوصية.وقال الدايني في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “ابرز التحديات الامنية في ديالى هي خلايا داعش الارهابي والتي تحاول استغلال اي فرصة لايذاء الاهالي والعبث بالامن والاستقرار الداخلي […]

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