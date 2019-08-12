كويكب بحجم هرم خوفو يقترب من الأرض

2019/08/12 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقا لبيانات وكالة الفضاء الأمريكية، سيقترب من الأرض نهاية شهر أغسطس الجاري كوكب أكبر من حجم هرم خوفو ويحتمل أن "يشكل خطرا".

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