تحقيق حول استغلال مراهقين للعمل في مصنع صيني

2019/08/12 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت شركة أمازون بالتحقيق في مزاعم تفيد بأن مئات المراهقين يعملون ساعات غير قانونية في مصنع صيني ينتج لحسابها أجهزة مكبرات الصوت الذكية "إيكو".

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