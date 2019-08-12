ما هي أحكام الأضحية وشروطها عند سماحة السيد السيستاني(دام ظلّه الوارف) ؟

2019/08/12 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

١- تُستحبّ الأضحية استحباباً مؤكّداً لمن تمكّن منها، ويستحبّ لمن تمكّن من ثمنها ولم يجدها أن يتصدّق بقيمتها، ومع اختلاف القيم يكفي التصدّق بقيمة الأدنى.

٢- يجوز أن يضحّي الشخص عن نفسه وأهل بيته بأضحيةٍ واحدة، كما يجوز الاشتراك في الأضحية ولاسيّما إذا عزّت الأضاحي وارتفع ثمنُها.

٣- أفضل أوقات ذبح الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر –العاشر من ذي الحجّة- ومضى قدرٌ من صلاة العيد، ويمتدّ وقتها في منى أربعة أيّام وفي غيرها ثلاثة أيّام، وإن كان الأحوط الأفضل الإتيان بها في منى في الأيّام الثلاثة الأولى وفي سائر البلدان يوم النحر.

٤- يعتبر في الأضحية أن تكون من الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، ولا يجزي على الأحوط من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة ومن البقر والماعز ما أكمل الثانية ومن الضأن إلّا ما أكمل الشهر السابع.

٥- لا يُشترط في الأضحية من الأوصاف ما يُشترط في الهدي الواجب، فيجوز أن يضحّى بالأعور والأعرج والمقطوعة أذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول وإن كان الأحوط الأفضل أن يكون تامّ الأعضاء وسميناً ويُكره أن يكون ممّا ربّاه.

٦- يجوز لمن يضحّي أن يخصّص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه لمن يحبّ من المسلمين، والأحوط الأفضل أن يتصدّق بالثلث الآخر على فقراء المسلمين.

٧- يُستحبّ التصدّق بجلد الأضحية ويُكره إعطاؤه أجرةً للجزّار، ويجوز جعله مصلّى وأن يُشترى به متاعُ البيت.

٨- تُجزئ الأضحيةُ عن العقيقة فمَنْ ضُحّي عنه أجزأته عن العقيقة.

انتهى .ا.ع

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