مقتل مدني بنيران مجهولين شرقي بغداد

2019/08/12 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بأن مدنياً قتل بهجوم مسلح شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة الكمالية، ما أسفر عن مقتله في الحال".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".

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