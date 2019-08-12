هزة أرضية تضرب مناطق عدة في السليمانية

2019/08/12 | 11:48

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بغداد :سومر نيوز

ضربت هزة ارضية، صباح اليوم الاثنين، مناطق عدة جنوب شرق مدينة السليمانية في اقليم كردستان.

وذكر المرصد...

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