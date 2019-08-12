2019/08/12 | 11:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هزة أرضية تضرب مناطق عدة في السليمانية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
ضربت هزة ارضية، صباح اليوم الاثنين، مناطق عدة جنوب شرق مدينة السليمانية في اقليم كردستان.
وذكر المرصد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هزة أرضية تضرب مناطق عدة في السليمانية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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